I soldati dei due eserciti si sono scambiati raffiche di colpi d'arma da fuoco lungo il confine del Kashmir

Continua a salire la tensione tra India e Pakistan. Soldati indiani e pakistani si sono scambiati pesanti raffiche di colpi d’arma da fuoco lungo il confine del Kashmir durante la notte. Negli scontri sono morte almeno cinque persone, tutti civili, mentre prosegue la situazione di stallo militare scoppiata in seguito all’attacco ai turisti avvenuto il 22 aprile nella parte della regione contesa controllata dall’India.

In Pakistan, la notte di scontri a fuoco ha causato la morte di almeno quattro civili e il ferimento di altri 12 nelle zone vicine alla Linea di Controllo che divide il Kashmir, ha dichiarato il funzionario di polizia locale Adeel Ahmad. Gli abitanti delle città di confine hanno riferito che gli scontri sono continuati fino a venerdì mattina. “Siamo abituati a sentire scontri a fuoco tra Pakistan e India lungo la Linea di Controllo, ma ieri sera è stato diverso”, ha dichiarato Mohammad Shakil, che vive vicino al confine nel settore di Chakothi.

In India, i funzionari militari hanno affermato che le truppe pakistane hanno bombardato le loro postazioni durante la notte con artiglieria, mortai e colpi d’arma da fuoco in diverse località. Hanno aggiunto che i soldati indiani hanno risposto, innescando violenti scontri fino alle prime luci dell’alba. Una donna è stata uccisa e altri due civili sono rimasti feriti nel settore di Uri, ha riferito la polizia, portando il bilancio delle vittime civili in India a 17 da mercoledì.

L’attacco del 22 aprile che ha riacceso le tensioni tra India e Pakistan

Le tensioni tra i due Paesi rivali, dotati di armi nucleari, sono aumentate vertiginosamente dopo che un attacco a un popolare sito turistico nel Kashmir, controllato dall’India, ha causato la morte di 26 civili, per lo più turisti indiani di religione indù, il 22 aprile. Nuova Delhi ha accusato il Pakistan di aver appoggiato l’attacco, un’accusa che Islamabad respinge. Mercoledì, l’India ha condotto attacchi aerei su diversi siti in territorio pakistano, ritenuti da Nuova Delhi legati ai militanti, uccidendo 31 civili, secondo funzionari pakistani. Il Pakistan dal canto suo ha dichiarato di aver abbattuto cinque caccia indiani. Ieri, entrambi i Paesi hanno segnalato attacchi con droni, che l’altro ha rapidamente smentito. Questi episodi non hanno potuto essere confermati in modo indipendente. Il panico si è diffuso anche durante una partita di cricket serale nella città settentrionale di Dharamsala, dove una folla di oltre 10.000 persone ha dovuto essere evacuata dallo stadio e la partita è stata annullata, secondo un fotografo dell’Associated Press che seguiva l’evento. Nel frattempo, diversi stati indiani settentrionali e occidentali, tra cui Punjab, Rajasthan e il Kashmir controllato dall’India, hanno chiuso scuole e altri istituti scolastici per due giorni.

Chiusi 24 aeroporti nelle regioni settentrionali e occidentali dell’India

Anche le compagnie aeree indiane hanno sospeso i voli da una ventina di aeroporti nelle regioni settentrionali e occidentali. Il ministero dell’Aviazione Civile indiano ha confermato in una nota la chiusura temporanea di 24 aeroporti nella tarda serata di giovedì. L’impatto della crisi di confine si è visto anche sui mercati azionari indiani. Nelle prime contrattazioni di venerdì, l’indice di riferimento Sensex è crollato di 662 punti a 79.649, mentre il Nifty 50 è sceso di 215 punti, attestandosi a 24.058.

JD Vance: “Una guerra tra India e Pakistan non è affar nostro”

Mentre i timori di una concentrazione militare aumentano e i leader mondiali, preoccupati, chiedono una de-escalation, il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha affermato che una potenziale guerra tra India e Pakistan “non sarebbe affar nostro”. “Quello che possiamo fare è cercare di incoraggiare queste persone a ridurre un po’ l’escalation, ma non ci intrometteremo in una guerra che fondamentalmente non ci riguarda e non ha nulla a che fare con la capacità dell’America di controllarla”, ha detto Vance in un’intervista con Fox News.

