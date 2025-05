Il primo ministro socialista a caccia del quarto mandato

Migliaia di persone sono scese in piazza per partecipare ai comizi finali dei due rivali politici alle elezioni parlamentari di domenica in Albania. Il premier socialista Edi Rama, a caccia del quarto mandato, chiede il sostegno degli albanesi per portare il Paese verso l’adesione all’Unione Europea. Il principale sfidante è Sali Berisha del Partito Democratico di centro-destra conservatore, ex capo di Stato ed ex primo ministro, prima dell’esecutivo Rama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata