Il celebre grattacielo newyorchese illuminato d'oro e di bianco per il il primo pontefice americano

L’Empire State Building di New York si è illuminato d’oro e di bianco, la sera di giovedì 8 maggio, per onorare Papa Leone XIV, il primo pontefice americano della storia. Robert Prevost, nato a Chicago il 14 settembre 1955, è stato fin da subito indicato tra i candidati più probabili a succedere a Papa Francesco. Missionario agostiniano, nelle sue prime parole come Papa ha sottolineato la necessità di pace, dialogo e evangelizzazione missionaria.

