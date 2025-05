Durante la conferenza stampa con il segretario dell'alleanza, Mark Rutte

“La Nato sta intensificando significativamente i suoi sforzi, ed è per questo che nutro maggiori speranze riguardo al vertice di giugno rispetto a febbraio, ovvero che riusciremo a sviluppare una strategia comune con gli americani”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “L’America è indispensabile per la sicurezza dell’Europa oggi e per molto tempo a venire. E i timori che avevo la notte delle elezioni si sono espressi in particolare sotto l’impressione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che si era tenuta appena una settimana prima. Oggi sono molto grato di poter giungere a una valutazione ottimistica riguardo al futuro dell’alleanza Nato”, ha detto ancora Merz.

