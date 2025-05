Colpi di artiglieria lungo il confine del Kashmir

Continua a salire la tensione tra India e Pakistan. Soldati indiani e pakistani si sono scambiati pesanti raffiche di colpi d’arma da fuoco lungo il confine del Kashmir durante la notte. Negli scontri sono morte almeno cinque persone, tutti civili, mentre prosegue la situazione di stallo militare scoppiata in seguito all’attacco ai turisti avvenuto il 22 aprile nella parte della regione contesa controllata dall’India. In Pakistan, la notte di scontri a fuoco ha causato la morte di almeno quattro civili e il ferimento di altri 12 nelle zone vicine alla Linea di Controllo che divide il Kashmir. In India i funzionari militari hanno affermato che le truppe pakistane hanno bombardato le loro postazioni durante la notte con artiglieria, mortai e colpi d’arma da fuoco in diverse località. Hanno aggiunto che i soldati indiani hanno risposto, innescando violenti scontri fino alle prime luci dell’alba. Una donna è stata uccisa e altri due civili sono rimasti feriti nel settore di Uri.

