Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent è arrivato a Ginevra, in Svizzera, in vista dei negoziati commerciali con la Cina. Incontrerà una delegazione cinese per i primi importanti colloqui tra i due paesi da quando Trump ha scatenato una guerra commerciale con l’imposizione dei dazi. Bessent è accompagnato dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer. A Ginevra la presidente della Confederazione elvetica Karin Keller-Sutter e il ministro dell’economia Guy Parmelin hanno incontrato i funzionari cinesi, tra cui il vice premier cinese He Lifeng a capo della delegazione.

