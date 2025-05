Altri due giovani sono rimasti feriti

Negli Usa uno studente è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in un accoltellamento davanti a una scuola superiore della California meridionale. Lo hanno riferito le autorità.

I tre studenti maschi della Santa Ana High sono stati portati in ospedale, dove uno di loro è morto e gli altri due sono in condizioni stabili, secondo il portavoce della polizia cittadina, Natalie Garcia. L’accoltellamento è avvenuto nel pomeriggio, mentre gli studenti uscivano da scuola, ha detto il portavoce del distretto, Fermin Leal. L’incidente ha coinvolto sia studenti che non studenti. Le autorità stanno cercando almeno due sospetti il ​​cui legame con la scuola e il cui movente non sono chiari.

