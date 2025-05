Il presidente cinese in visita per la Parata della Vittoria

In Russia il presidente Vladimir Putin accoglie il presidente cinese Xi Jinping. Xi è arrivato a Mosca, dove è in visita per assistere con Putin e altri leader alla Parata della Vittoria. La parata militare celebra l’anniversario della vittoria sovietica sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale.

