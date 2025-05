Lo Stato Maggiore sudcoreano: "Testate armi destinate ai russi"

La Nord Corea ha lanciato diversi tipi di missili balistici a corto raggio verso il mare orientale, secondo quanto riferito dall’esercito sudcoreano, che inizialmente aveva riferito del lancio di un missile. I funzionari militari sudcoreani stanno analizzando se i test siano collegati alle esportazioni di armi della Corea del Nord verso la Russia durante la guerra in Ucraina.

Lee Sung Joon, portavoce del Consiglio di Stato Maggiore, ha dichiarato: “I nostri militari hanno rilevato diversi missili balistici a corto raggio di vario tipo lanciati dall’area di Wonsan nella Corea del Nord verso il Mare dell’Est dalle 8.10 alle 9.20 circa di oggi. I missili hanno volato fino ad una distanza massima di 800 chilometri prima di atterrare nel Mare Orientale”. “L’esercito – ha aggiunto – sta adottando le misure necessarie e sta analizzando il contesto e le intenzioni dei lanci. Tuttavia, si valuta anche che i lanci potrebbero essere stati effettuati per testare le prestazioni per potenziali esportazioni o per valutare la stabilità del volo”.

