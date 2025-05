Donald Trump: "Eletto per merito mio, penso ancora che il Canada debba essere il 51esimo Stato Americano"

Il premier canadese Mark Carney alla Casa Bianca, per un faccia a faccia con Donald Trump. Si tratta del primo incontro in assoluto tra i due leader e del primo incontro dopo le elezioni canadesi che hanno confermato al potere il Partito liberale. Il focus del faccia a faccia, secondo le attese, sarà concentrato sui rapporti commerciali e politici tra i due Paesi, dopo la guerra dei dazi scatenata dal presidente Usa e le minacce di annessione del Canada come 51esimo Stato dell’Unione.

Trump: “Carney eletto per merito mio”

Mark Carney “ha vinto una grande elezione, sono la cosa migliore che gli sia capitata, il suo partito stava perdendo”. Così Donald Trump ha scherzato col premier canadese, in uno scambio di battute davanti ai giornalisti nello Studio Ovale. Il suo, ha proseguito il presidente, è “uno dei più grandi ritorni nella storia della politica, forse più grande del mio, Il Canada ha scelto una persona di grande talento e un’ottima persona”. “Penso ancora” che il Canada debba essere il 51esimo tato, ma “bisogna essere in due per ballare il tango”.

Prime dell’incontro Trump attacca il Canada

“Non vedo l’ora di incontrare il nuovo Primo Ministro del Canada, Mark Carney. Desidero molto lavorare con lui, ma non riesco a capire una semplice VERITÀ: perché l’America sovvenziona il Canada con 200 miliardi di dollari all’anno, oltre a fornirgli protezione militare GRATUITA e molte altre cose?”, ha scritto il presidente Usa su Truth Social.

