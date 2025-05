Più di 200 militari ucraini e 205 russi sono tornati a casa

Nell’ambito della guerra in Ucraina, martedì più di 200 militari ucraini sono tornati a casa dopo l’ultimo scambio di prigionieri con la Russia. Lo scambio ha visto il ritorno di 205 soldati ucraini dalla prigionia russa in cambio di 205 militari russi.

“Erano sparsi in molte regioni russe, imprigionati da un sistema progettato con un unico obiettivo: umiliare e distruggere la loro umanità”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la notizia. Zelensky ha sottolineato che tra i soldati scambiati ci sono i difensori di Mariupol, il che significa che avrebbero potuto trascorrere quasi tre anni in prigionia. Nelle stesse ore il ministero della Difesa russo ha dichiarato che 205 soldati sono stati restituiti. Kiev e Mosca hanno completato una serie di scambi di prigionieri di guerra nel contesto del conflitto in corso. Il personale russo appena rilasciato si trova attualmente in Bielorussia.

