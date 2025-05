Il leader cinese arriva in Russia in questi giorni per le commemorazioni del Giorno della Vittoria

Il Cremlino ha annunciato che il presidente della Russia Vladimir Putin si recherà in Cina a fine di agosto – inizio di settembre, ricambiando la visita del leader cinese Xi Jinping in Russia di questa settimana per partecipare alle celebrazioni del Giorno della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Il consigliere per la politica estera di Putin, Yuri Ushakov, ha dichiarato ai giornalisti che la visita rientra in una “buona tradizione” secondo la quale Xi si reca a Mosca per partecipare alle celebrazioni della sconfitta della Germania nazista nel maggio 1945, mentre Putin si reca in Cina per partecipare agli eventi che commemorano la sconfitta del Giappone da parte degli Alleati. “È stato così dieci anni fa, nel 2015, e sarà così anche quest’anno”, ha affermato Ushakov.

Il 3 settembre la Cina ospiterà un evento per commemorare l’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, che la Cina definisce “la guerra di resistenza contro l’aggressione giapponese”.

Le celebrazioni in Russia e Cina per il Giorno della Vittoria

Nel 2015, la Cina ha celebrato il 70° anniversario del suo ruolo nella sconfitta del Giappone con una grande parata militare che ha coinvolto oltre 12mila soldati, 500 mezzi militari e 200 aerei militari. All’inizio di quest’anno il ministero degli Esteri cinese aveva annunciato che la Cina e la Russia avrebbero celebrato insieme l’anniversario di quest’anno. Negli ultimi anni, dopo l’invio di truppe russe in Ucraina, la Russia e la Cina hanno rafforzato i loro legami. Putin si è recato in visita in Cina un anno fa, nel suo primo viaggio all’estero dopo aver prestato giuramento per il suo quinto mandato. Vi si era recato anche nell’ottobre 2023 e nel febbraio 2022, poche settimane prima dell’inizio della guerra il 24 febbraio 2022.

La visita di Xi in Russia sarà la terza da allora. La Cina sostiene di assumere una posizione neutrale nel conflitto, ma ha appoggiato le affermazioni del Cremlino secondo cui l’azione della Russia è stata provocata dall’Occidente e continua a fornire componenti chiave necessari a Mosca per la produzione di armi.

Dopo aver lanciato quella che il Cremlino insiste a definire una “operazione militare speciale” in Ucraina, la Russia è diventata sempre più dipendente economicamente dalla Cina a causa delle sanzioni occidentali. L’aumento degli scambi commerciali con la Cina ha aiutato il Paese a mitigare alcuni dei colpi più duri delle sanzioni. Mosca ha dirottato la maggior parte delle sue esportazioni di energia verso la Cina e ha fatto affidamento sulle aziende cinesi per importare componenti high-tech per l’industria militare russa, aggirando così le sanzioni occidentali.

Xi ha visitato la Russia l’ultima volta a settembre 2024 in occasione di un vertice del Brics e aveva effettuato una visita di Stato in Russia a marzo 2023. I due leader si sono incontrati anche in Kazakistan nel luglio 2024.

