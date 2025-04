Il ministro degli Esteri: "Venerdì incontro con Regno Unito, Germania e Francia

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato che il prossimo round di colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare si terrà a Roma. “Il prossimo ciclo di colloqui si terrà a Roma, se Dio vuole, sulla base delle ultime informazioni fornite dall’Oman, Paese ospitante. Venerdì, il giorno prima dei colloqui, avremo anche un incontro con i tre Paesi europei (Regno Unito, Germania e Francia)”, ha detto Araghchi a margine di una riunione di gabinetto.

“Non abbiamo fissato un calendario (per i colloqui), tuttavia – ha aggiunto – non siamo affatto interessati a parlare di logoramento, e non vogliamo ammazzare il tempo. La nostra sensazione è che nemmeno l’altra parte abbia tali motivazioni”. I colloqui con gli Stati Uniti saranno nuovamente mediati dall’Oman.

