L'ex vicepresidente Usa in abito bianco e nero

L’ex vicepresidente Usa Kamala Harris a sorpresa al Met Gala 2025. Harris ha indossato per l’occasione un abito di Off White bianco e nero, in stile con il mood della serata.

“È ufficiale: Kamala Harris, la prima vicepresidente donna e la prima donna afroamericana a guidare la lista di un grande partito, partecipa stasera al Superfine #MetGala. Indossa un abito firmato Off-White, l’iconico brand fondato dal compianto e rivoluzionario stilista e artista ghanese-americano Virgil Abloh. Kamala è ritratta accanto al direttore creativo di @off__white, @ibkamara” si legge su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fifteen Percent Pledge (@15percentpledge)

L’edizione di quest’anno si è aperta in una New York sotto la pioggia. Al Met Gala 2025, la serata di beneficenza e di raccolta fondi in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, quest’anno ospitata la mostra ‘Superfine: Tailoring Black Style’. Per la prima volta il Gala si ispira alla comunità nera e allo stile del ‘Black Dandy’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata