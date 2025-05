E' accaduto nella provincia di Sumatra Occidentale. Tra le ipotesi il cedimento dei freni

In Indonesia un bus si è ribaltato, causando la morte di 12 persone. È infatti di almeno 12 morti e 23 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nella provincia di Sumatra Occidentale, in Indonesia, dove un autobus con a bordo 34 passeggeri si è ribaltato dopo che il conducente ne ha perso il controllo in una strada in discesa. Lo riferisce la polizia locale.

L’autobus interprovinciale era diretto verso la capitale indonesiana Giacarta da Medan, nella provincia di Sumatra Settentrionale, quando pare che i freni abbiano ceduto nei pressi di un terminal degli autobus nella città di Padang. Fra i morti ci sono 2 bambini. I corpi delle vittime sono perlopiù rimasti intrappolati sotto l’autobus ribaltato. I feriti sono stati trasportati in ospedali vicini.

