Per il leader della Cdu e candidato cancelliere 310 voti a favore e 307 contrari. Tre gli astenuti

Il leader della Cdu, Friedrich Merz, non ha ottenuto al primo turno la maggioranza richiesta al Bundestag per essere eletto cancelliere. Per l’elezione sono necessari 316 voti. Al primo turno Merz ha ottenuto 310 voti a favore e 307 contrari. Tre gli astenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata