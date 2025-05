Un modo per "facilitare il ritorno nel Paese d'origine" utilizzando un'app gestita dal governo americano

L’Amministrazione Trump ha annunciato che pagherà mille dollari a ciascun immigrato illegale che di “auto-deporterà”, utilizzando un app gestita dal governo. Il dipartimento della Sicurezza interna ha definito la procedura un modo per “facilitare il ritorno nel Paese d’origine” e che la somma sarà pagata una volta che il ritorno verrà confermato attraverso l’app Cbp Home.

L’inquilino della Casa Bianca ha affermato in un’intervista andata in onda sulla Nbc di non sapere se in qualità di presidente dovrà rispettare la Costituzione statunitense, ma ha affermato che la sua amministrazione “ovviamente seguirà” le decisioni della Corte Suprema. La risposta è arrivata durante uno scambio di battute al programma ‘Meet the Press’ della Nbc, quando la conduttrice Kristen Welker ha chiesto all’inquilino della Casa Bianca se i cittadini americani e non meritino un giusto processo nei procedimenti legali.

