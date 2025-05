“Vogliamo che scienziati, ricercatori, accademici e lavoratori altamente qualificati scelgano l’Europa. La prima priorità è garantire che la scienza in Europa rimanga aperta e libera” ha dichiarato la leader di Bruxelles durante un intervento a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron. Ad aprile, entrambi avevano espresso l’intenzione di invitare scienziati e ricercatori da tutto il mondo, in risposta ai possibili tagli ai fondi per le università americane.

Von der Leyen: “Difendiamo ruolo scienza messo in discussione nel mondo”

“Purtroppo il ruolo della scienza nel mondo odierno è messo in discussione. Viene messo in discussione l’investimento nella ricerca fondamentale, libera e aperta. Che errore madornale! Credo che la scienza sia la chiave del nostro futuro qui in Europa. Senza di essa, non possiamo semplicemente affrontare le sfide globali di oggi, dalla salute alle nuove tecnologie, dal clima agli oceani” le parole di von der Leyen.