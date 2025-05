Il presidente francese a un evento a Parigi, presente anche Ursula von der Leyen

“Qualche anno fa, nessuno avrebbe immaginato che una delle più grandi democrazie del mondo avrebbe cancellato programmi di ricerca con il pretesto che la parola diversità era presente in questo programma”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron all’evento ‘Choose Europe for Science’, all’Università La Sorbona di Parigi, a cui ha partecipato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha annunciato un pacchetto di 500 milioni di euro nel biennio 2025-2027 per trasformare l’Europa in una “calamita” per i migliori ricercatori del vecchio Continente. L’Europa “deve diventare un rifugio” per scienziati e ricercatori, ha aggiunto il capo dell’Eliseo.

