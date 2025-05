Il Brasile ricorda il Pontefice a pochi giorni dall'inizio del Conclave

A Rio de Janeiro, nella notte di domenica, la celebre statua del Cristo Redentore è stata illuminata con l’immagine di Papa Francesco, in omaggio alla chiusura del tradizionale periodo liturgico di nove giorni di lutto seguito alla morte del Pontefice. Per celebrare il momento, il santuario ha proiettato due dei messaggi più significativi di Francesco sull’iconico monumento. “Todos! Todos! Todos!”, un appello all’inclusione universale pronunciato durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona nel 2023, e “La pace è possibile”, dal suo ultimo discorso pasquale, che sottolinea il suo impegno per la pace globale. In una dichiarazione, l’Arcidiocesi di Rio de Janeiro ha sottolineato il ruolo del Cristo Redentore come simbolo non solo turistico, ma anche faro di unità e dei valori universali sostenuti da Papa Francesco.

