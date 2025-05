Il portavoce dei ribelli yemeniti invita le compagnie aeree a cancellare i voli

Dopo l’attacco a Israele con un missile contro l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, gli Houthi dello Yemen minacciano di continuare gli attacchi contro gli aeroporti israeliani. I ribelli avvertono le compagnie aeree che effettueranno “attacchi ripetuti” sull’aeroporto Ben Gurion.

Il portavoce militare degli Houthi, generale Yahya Saree, ha rilasciato una dichiarazione video: “Le forze armate yemenite annunciano che lavoreranno per imporre un blocco aereo globale al nemico israeliano prendendo di mira ripetutamente gli aeroporti, primo fra tutti l’aeroporto di Lod, chiamato da Israele aeroporto Ben-Gurion. Tutte le compagnie aeree internazionali sono invitate a prendere in considerazione questa dichiarazione e a cancellare tutti i voli verso gli aeroporti del nemico criminale per garantire la sicurezza dei loro aerei e dei passeggeri”.

