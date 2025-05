Statua di Musk a Boca Chica, foto AP/Valerie Gonzalez

I residenti locali hanno votato a favore con una schiacciante maggioranza

La sede della società spaziale SpaceX di Elon Musk nel sud del Texas, è ora una città ufficiale con un nome galattico: Starbase. Sabato, un voto per organizzare formalmente Starbase come città è stato approvato con un margine schiacciante dal piccolo gruppo di elettori che vivono lì, nei pressi della città di Boca Chica, e che sono per lo più dipendenti di Musk alla SpaceX.

Il voto per la creazione della città

Con tutti i voti espressi, il conteggio è stato di 212 a favore e 6 contrari, secondo i risultati pubblicati online dal Dipartimento Elettorale della Contea di Cameron. Musk ha festeggiato con un post sulla sua piattaforma social, X, dicendo che “ora è una città vera!”.

Starbase, Texas Is now a real city! — Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2025

Starbase è la struttura e il sito di lancio del programma spaziale SpaceX, sotto contratto con il Dipartimento della Difesa e la NASA, che spera di riportare gli astronauti sulla Luna e, un giorno, su Marte. Musk ha lanciato l’idea di Starbase nel 2021 e l’approvazione della nuova città era praticamente certa. Dei 283 elettori aventi diritto nella zona, la maggior parte sono lavoratori di Starbase. La vittoria elettorale è stata personale per Musk. La popolarità del miliardario è diminuita da quando è diventato il volto pubblico del presidente Donald Trump, con la sua motosega, dei tagli ai posti di lavoro e alla spesa pubblica, e i profitti della sua azienda automobilistica Tesla sono crollati.

SpaceX: l’ampio sostegno locale

SpaceX ha generalmente ottenuto un ampio sostegno da parte dei funzionari locali per i posti di lavoro e gli investimenti nella zona. Ma la creazione di una città aziendale ufficiale ha anche attirato critici che temono che ciò amplierà il controllo personale di Musk sulla zona, con la potenziale autorità di chiudere una spiaggia popolare e un parco statale per i lanci.

Parallelamente al voto sulla città, sono stati presentati dei progetti di legge nella legislatura statale per trasferire tale autorità dalla contea al sindaco e al consiglio comunale della nuova città.

La richiesta di Musk: da 5 a 25 lanci all’anno

Tutte queste misure arrivano mentre SpaceX sta chiedendo alle autorità federali il permesso di aumentare il numero di lanci nel sud del Texas da cinque a 25 all’anno. La città, situata all’estremità meridionale del Texas, vicino al confine con il Messico, si estende su una superficie di soli 3,9 chilometri quadrati, attraversata da poche strade e punteggiata da roulotte e modeste case di metà secolo.

“Abbiamo bisogno della possibilità di far crescere Starbase come comunità”, ha scritto Kathryn Lueders, direttore generale di Starbase, ai funzionari locali nel 2024 con la richiesta di inserire la questione della città nel referendum. La lettera affermava che l’azienda gestisce già le strade e i servizi pubblici, nonché “l’istruzione e l’assistenza sanitaria” per coloro che vivono nella proprietà. I funzionari di SpaceX hanno detto ai legislatori che concedere alla città l’autorità di chiudere la spiaggia semplificherebbe le operazioni di lancio. I lanci dei razzi e i test dei motori di SpaceX, e anche solo lo spostamento di alcune attrezzature nella base di lancio, richiedono la chiusura di un’autostrada locale e l’accesso al Boca Chica State Park e alla Boca Chica Beach. I critici sostengono che l’autorità di chiudere la spiaggia dovrebbe rimanere al governo della contea, che rappresenta una popolazione più ampia che utilizza la spiaggia e il parco. Il giudice della contea di Cameron, Eddie Trevino, Jr., ha affermato che la contea ha lavorato bene con SpaceX e che non è necessario alcun cambiamento. Un altro disegno di legge proposto renderebbe un reato minore di classe B, punibile con un massimo di 180 giorni di carcere, il mancato rispetto dell’ordine di evacuare la spiaggia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata