Il voto ad alcuni mesi dal cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah

Domenica il popolo libanese ha votato per le prime elezioni locali del Paese in quasi un decennio, mesi dopo che il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti ha posto fine al conflitto tra Israele e Hezbollah. Il primo turno di votazioni, che si sta svolgendo per regione, ha luogo nei distretti del Monte Libano, compresi i martoriati sobborghi meridionali di Beirut, dove si trova il quartier generale di Hezbollah e gran parte dei loro leader, compreso Hassan Nasrallah, sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani durante i 14 mesi di guerra. Gli elettori hanno affermato di essere particolarmente preoccupati della ricostruzione delle proprie case e dei propri mezzi di sussistenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata