Decine di persone si affannano per soccorrere coloro che sono rimasti intrappolati sotto le macerie

Secondo quanto riferito dagli operatori sanitari, un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza ha ucciso cinque persone, tra cui due donne. Fares Afana, un medico presente sul posto, ha dichiarato che il raid ha colpito un edificio a più piani a Jabaliya, causando numerosi morti e feriti, tra cui alcuni bambini. Tutti sono stati trasportati all’ospedale indonesiano. Nelle immediate vicinanze dell’attacco, decine di persone si affannano per soccorrere coloro che sono rimasti intrappolati sotto l’edificio crollato, alcuni utilizzano mazze per rompere le macerie nel disperato tentativo di estrarre vive le persone bloccate dai detriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata