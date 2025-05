Orari diversi da est a ovest per la vastità del Paese

Lo scrutinio dei voti per le elezioni in Australia, dopo che il premier laburista Anthony Albanese ha indetto un’elezione lampo, è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi elettorali nei popolosi Stati orientali del Paese. Gli ultimi seggi sulla costa occidentale sono stati chiusi due ore dopo. Il premier Albanese e il suo rivale Peter Dutton hanno iniziato la campagna elettorale sabato nella città di Melbourne, cruciale dal punto di vista elettorale. Albanese è poi tornato a casa a Sydney, mentre Dutton è rientrato nella sua città natale, Brisbane, per votare. La politica energetica e l’inflazione sono stati temi importanti nella campagna elettorale, con entrambe le parti che concordano sul fatto che il Paese sta affrontando una crisi del costo della vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata