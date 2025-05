Gli Stati Uniti avvertono Kiev e Mosca: "Ora è il momento che presentino e sviluppino idee concrete su come porre fine a questo conflitto. Spetterà a loro"

Gli Stati Uniti avvertono l’Ucraina e la Russia: “Siamo certamente ancora impegnati e aiuteremo e faremo il possibile. Ma non voleremo in giro per il mondo alla minima occasione per mediare incontri, questo sta ora alle due parti, ora è il momento che presentino e sviluppino idee concrete su come porre fine a questo conflitto. Spetterà a loro”. È quanto ha detto Tammy Bruce, portavoce del dipartimento di Stato Usa, nel corso di un briefing, a proposito di Kiev e Mosca che hanno presentato delle proposte di pace.

L’annuncio arriva dopo che Washington e Kiev hanno firmato l’accordo sulle terre rare. Intesa che garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell’Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. “E’ davvero equo, è il primo risultato dell’incontro in Vaticano. Attendiamo con ansia gli altri risultati di quel colloquio”, ha commentato Volodymyr Zelensky.

Today, our government team reported on the economic partnership with the United States. We have an agreement. It has been signed and will be submitted to the Verkhovna Rada for ratification. And we are interested in having no delays with it.

