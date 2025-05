L'intesa garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali del Paese

Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo sulle terre rare. L’intesa garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell’Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

Ucraina, i dettagli dell’accordo sulle terre rare

Sono alcuni dei dettagli che emergono dall’accordo firmato mercoledì che consentirà agli Usa di accedere alle vaste risorse minerarie e naturali dell’Ucraina dopo settimane di trattative. “Questo accordo segnala chiaramente alla Russia che l‘amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace incentrato su un’Ucraina libera, sovrana e prospera a lungo termine”, ha dichiarato il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, in una nota. “Il Presidente Trump ha concepito questa partnership tra il popolo americano e quello ucraino per dimostrare l’impegno di entrambe le parti a favore di una pace e di una prosperità durature in Ucraina”.

L’annuncio giunge in un momento critico della guerra in Ucraina in corso da 3 anni. La firma arriva due mesi dopo che un accordo diverso ma simile era stato quasi firmato, prima di essere deragliato in un teso incontro nello Studio Ovale tra il Presidente Donald Trump, il vicepresidente J.D. Vance e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump ha a lungo criticato Zelensky, affermando che non “aveva le carte in regola” per vincere la guerra e incolpandolo di aver prolungato le stragi non cedendo la Crimea, ma negli ultimi giorni ha rimproverato anche il presidente russo Vladimir Putin, affermando che stava complicando i negoziati con “un tempismo pessimo” nel lanciare attacchi mortali su Kiev.

