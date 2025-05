Interruzioni di corrente: 26 mila persone senza elettricità

Una nevicata insolita per il mese di maggio ha colpito Mosca e la regione circostante nelle prime ore di venerdì mattina. Secondo le autorità locali, a causa della nevicata, circa 26 mila persone sono rimaste senza elettricità nella regione di Mosca a causa della caduta di alberi e del ghiaccio sui cavi elettrici. Nella capitale russa Mosca, si sono verificati disagi al servizio ferroviario in diverse direzioni. A causa delle cattive condizioni meteorologiche, il Ministero delle Emergenze russo ha raccomandato ai residenti locali e ai turisti di prestare attenzione sulle strade. NO RESALE

