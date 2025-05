Il giudice Geoffrey Vos: "Respinto l'appello del Duca di Sussex"

Il principe Harry ha perso il ricorso che aveva presentato contro la decisione del governo britannico di privarlo della sicurezza finanziata con fondi pubblici dopo che ha abbandonato i suoi doveri reali e si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. La Corte d’appello ha stabilito all’unanimità che Harry non è stato trattato in modo ingiusto quando è stato deciso di riesaminare la sua protezione caso per caso ogni volta che si recherà in visita nel Regno Unito. “Nella mia sentenza, con la quale i miei colleghi, i Lord Giudici Bean ed Edis, sono d’accordo, è stato deciso che l’appello del Duca di Sussex sarebbe stato respinto”, ha detto il giudice Geoffrey Vos.

