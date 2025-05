Il partito di estrema destra Reform UK ha conquistato un seggio in Parlamento alle suppletive

Nigel Farage esulta dopo che il suo partito di estrema destra, Reform UK, ha conquistato un seggio in Parlamento a Londra: la candidata Sarah Pochin ha vinto infatti le elezioni locali suppletive a Runcorn e Helsby, nell’ovest dell’Inghilterra, con uno scarto di sei voti. “Questo è il cuore del Partito Laburista, i loro voti sono crollati e gran parte di essi sono andati a noi”, ha commentato Farage dopo la vittoria elettorale. “Il messaggio di stasera è molto chiaro in gran parte del Paese: se votate conservatore, avrete il Labour. Ora siamo il partito di opposizione ai labouristi nel Regno Unito. E i Tories, francamente, sono uno spreco di spazio”.

Si è votato anche per le amministrative in diversi comuni inglesi ed è in corso lo spoglio in 1.600 seggi in 23 consigli locali. Si decidono anche sei cariche di sindaco. Le elezioni locali in molte zone dell’Inghilterra sono state un test per valutare il gradimento del governo laburista di centrosinistra del primo ministro Keir Starmer, a dieci mesi dalla sua elezione con una vittoria schiacciante. Sia il Labour che il principale partito di opposizione, il Conservative Party, si erano preparati a subire perdite nelle elezioni di medio termine.

