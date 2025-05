Il movimento di destra populista guidato da Nigel Farage mette in crisi il sistema politico tradizionale: "Abbiamo soppiantato i conservatori"

La marea faragista sommerge tutta l’Inghilterra: ed è una svolta epocale per la politica britannica. La candidata di Reform UK, Sarah Pochin, ha vinto le elezioni locali suppletive a Runcorn e Helsby, nell’ovest dell’Inghilterra, con uno scarto di sei voti. Sconfitta la candidata dei laburisti al governo, Karen Shore. Questa vittoria ispirerà il resto del Paese, ha commentato Pochin, aggiungendo che Reform ha fatto la storia, dopo aver definito Nigel Farage un “grande leader“.

Sebbene la vittoria di Reform sia stata una delle più risicate nella storia britannica, Farage ha affermato che “è davvero un momento molto, molto importante” per la politica. “Non siamo un partito di protesta, anche se ci sarebbe molto da protestare”, ha detto Farage ai giornalisti durante lo spoglio delle schede. Le elezioni locali in molte zone dell’Inghilterra sono state un test per valutare il gradimento del governo laburista di centro-sinistra del primo ministro Keir Starmer, a dieci mesi dalla sua elezione con una vittoria schiacciante . Sia il Labour che il principale partito di opposizione, il Conservative Party, si erano preparati a subire perdite nelle elezioni di medio termine. La vittoria a Runcorn assegna a Reform, che ha ottenuto circa il 14% dei voti nelle elezioni nazionali dello scorso anno, cinque dei 650 seggi della Camera dei Comuni. I sondaggi nazionali indicano ora che il suo sostegno è pari o superiore a quello del Labour e dei Conservatori, e il partito spera di sostituire i Conservatori come principale partito di destra del Paese prima delle prossime elezioni nazionali, previste entro il 2029.

La candidata di Reform Andrea Jenkyns, ex deputata conservatrice, è stata dichiarata vincitrice della nuova carica di sindaco della regione del Greater Lincolnshire, nell’Inghilterra centro-orientale. Il Labour ha mantenuto altre tre cariche di sindaco. Reform punta a conquistare centinaia di seggi comunali nelle elezioni che decidono 1.600 seggi in 23 consigli locali, sei cariche di sindaco e un seggio in Parlamento.

Anche i liberaldemocratici di centro sperano di consolidare il loro successo conquistando elettori più benestanti e socialmente liberali sottraendoli ai conservatori. La maggioranza dei seggi locali contesi era detenuta dai conservatori, la cui leader Kemi Badenoch potrebbe trovarsi di fronte a una rivolta se il partito dovesse ottenere risultati molto negativi. Badenoch ha riconosciuto che i risultati potrebbero essere “molto difficili” per i Tories. Il partito ha ottenuto ottimi risultati nelle ultime elezioni del 2021, quando il governo conservatore dell’allora primo ministro Boris Johnson godeva di un’impennata di popolarità grazie al programma di vaccinazione contro il COVID-19. Reform UK fonde i temi politici di lunga data di Farage – frontiere forti, contenimento dell’immigrazione – con politiche che ricordano l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante la campagna elettorale Farage ha dichiarato di voler istituire “un Doge per ogni contea” dell’Inghilterra, ispirandosi alla controversa agenzia di Elon Musk che ha tagliato drasticamente le spese.

Farage: “Soppiantato conservatori come prima forza opposizione”

“Penso che ora abbiamo soppiantato il Partito Conservatore come principale partito di opposizione al governo”, lo ha affermato il leader di Reform Uk, Nigel Farage, in un’intervista alla radio della BBC dopo i primi risultati delle elezioni locali dove il suo partito, fra le altre cose, si è aggiudicato le suppletive a Runcorn e Helsby, nell’ovest dell’Inghilterra, con uno scarto di soli sei voti. “Il messaggio che riceviamo nei posti in cui non abbiamo vinto è che se voti per i conservatori, in realtà ottieni i laburisti”, ha aggiunto.

