Danneggiata l'imbarcazione della Freedom Flotilla. Lo stato ebraico non commenta

Gli organizzatori della ‘Freedom Flotilla’, movimento impegnato a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sfidando il blocco israeliano, sostengono che una loro nave è stata attaccata durante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo.

Sull’imbarcazione – ha spiegato alla Cnn il portavoce Yasemin Acar – c’erano 30 attivisti. Non ci sono feriti. L’attacco è avvenuto al largo delle coste di Malta, in acque internazionali nel Mar Mediterraneo, alle 00.23 locali. La Freedom Flotilla ha incolpato Israele dell’accaduto. Lo stato ebraico non ha commentato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata