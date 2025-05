Diverse persone sono rimaste ferite. Arrestato un uomo di 42 anni

Un’auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Stoccarda, in Germania, e diverse persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.50 in Charlottenstrasse, trafficato incrocio a più corsie tra la B27 e la Olgastrasse. Una Mercedes Classe G ha investito un gruppo di pedoni sulle strisce pedonali, che portano alla fermata della metropolitana leggera di Olgaeck. Inizialmente si parlava di tre feriti, poi di sei. Secondo i testimoni oculari, anche una donna con un passeggino è stata investita dal fuoristrada. Le riprese della scena dell’incidente mostrano una carrozzina distrutta sui binari della metropolitana leggera. Arrestato un uomo di 42 anni. “Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili, i nostri colleghi dell’operazione a Olgaeck ritengono che si sia trattato di un tragico incidente stradale. Al momento non ci sono prove di un attacco o di un atto deliberato”, ha comunicato la polizia.

