Cortei del primo maggio in tutta la Francia. Da Bordeaux a Rennes, da Dunkerque a Parigi, i dimostranti hanno sfilato per le strade del Paese. Secondo il sindacato Cgt, sono oltre 250mila i manifestanti scesi in piazza in tutto il Paese. La marcia più importante, come ogni anno, nella capitale Parigi, dedicata, a 100 giorni dal ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, alla lotta contro quella che viene definita la “trumpizzazione del mondo”. Presente anche il leader della sinistra francese, Jean-Luc Melenchon, che ha chiesto agli europei di non lasciarsi ingannare dalle politiche imperialiste del tycoon. Dai leader sindacali, invece, un appello al governo perché si occupi di più dei diritti dei lavoratori. Sophie Binet, la segretaria della Cgt: “Da mesi sentiamo parlare solo di guerra e debito ma nessuna parola sulle richieste sociali dei lavoratori, che restano la preoccupazione principale”.

