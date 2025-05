L'animale si era arenato in acque poco profonde

Il turista Nash Core insieme al figlio di 11 anni si è avventurato nell’oceano al largo della costa dell’Australia per aiutare a salvare un grande squalo bianco di 3 metri arenato in acque poco profonde. Tre uomini del posto sono riusciti a riportare l’animale in difficoltà da un banco di sabbia in acque più profonde dopo un’operazione di salvataggio durata quasi un’ora vicino alla città costiera di Ardrossan. L’uomo ha usato il suo drone per filmare lo squalo e il salvataggio.

