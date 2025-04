I residenti che vivono nelle vicinanze sono stati evacuati

Mercoledì, alla periferia di Gerusalemme, i vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere un incendio scoppiato nei pressi di un’importante autostrada. Secondo l’Autorità israeliana per i vigili del fuoco e il soccorso, il Paese ha richiesto assistenza internazionale per contribuire a contenere l’incendio. Le riprese video mostrano veicoli in coda vicino all’incendio mentre le fiamme si diffondono in tutta l’area. La polizia ha riferito che i residenti che vivono vicino alla zona del rogo sono stati evacuati per sicurezza. L’incidente avviene mentre Israele osserva il Giorno della Memoria per i soldati caduti, in vista del Giorno dell’Indipendenza di giovedì.

