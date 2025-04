Il messaggio su Telegram: "Bruciate tutto ciò che potete, boschi, foreste e case dei coloni"

Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio in cui incoraggia i palestinesi a “bruciare tutto ciò che potete, boschi, foreste e case dei coloni” per vendicare Gaza. Lo riporta il Jerusalem Post.

“Giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e quelli all’interno di Israele, hanno dati fuoco alle loro auto… Gaza attende la vendetta dei liberi”, ha scritto il gruppo palestinese. Il giornale sottolinea che in precedenza il canale Telegram ‘Jenin News Network’ aveva invitato i palestinesi a “bruciare i boschi vicino agli insediamenti”.

Da stamattina alcuni incendi stanno bruciando vicino a Gerusalemme. Jerusalem Post aggiunge che sui social network gli incendi vengono definiti da alcuni utenti ‘Fiamme del diluvio’, in allusione al nome dato da Hamas al massacro del 7 ottobre del 2023, cioè ‘Diluvio Al-Aqsa’.

Katz parla di emergenza nazionale

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha chiesto al capo dell’Idf, Eyal Zamir, di dispiegare l’esercito per aiutare a domare gli incendi che stanno devastando le colline vicino Gerusalemme e ha definito la situazione una “emergenza nazionale”. “Siamo in una situazione di emergenza nazionale e dobbiamo concentrare tutte le forze disponibili per salvare vite umane e tenere sotto controllo le fiamme”, ha detto Katz, come riporta il Times of Israel.

Vasti incendi si sono propagati in diverse zone alla periferia di Gerusalemme questa mattina e vigili del fuoco e soccorritori hanno chiesto l’aiuto internazionale per portarli sotto controllo. La polizia israeliana ha annunciato la chiusura di parte di un’autostrada principale che collega Tel Aviv a Gerusalemme. I video hanno mostrano veicoli bloccati vicino al fuoco. La polizia ha riferito che i residenti che vivono vicino alla zona dell’incendio sono stati evacuati per motivi di sicurezza e che sono stati dispiegati dei volontari per evacuare degli escursionisti.

