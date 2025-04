Le 3 vittime, uccise all'interno di un salone di parrucchiere, erano uomini tra i 15 e i 20 anni

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver aperto il fuoco ieri in un salone di parrucchiere nel centro di Uppsala, in Svezia. Lo ha riferito la polizia questa mattina in conferenza stampa. Secondo i documenti, il sospettato ha meno di 18 anni. Era fuggito su un monopattino elettrico, prima di essere catturato dalla polizia in casa sua.

Le vittime

Nella sparatoria sono stati uccisi 3 uomini di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Una delle vittime sarebbe già nota alle forze dell’ordine. “Le osservazioni sulla scena indicano che tutte e tre le persone uccise erano bersagli, come dimostrano le attuali indagini”

Ipotesi della guerra fra bande

“Al momento non possiamo dire che vi sia un chiaro collegamento con un conflitto tra bande, ma è una delle piste su cui stiamo lavorando con particolare intensità”, ha fatto sapere il capo della polizia Erik Akerlund. I media svedesi hanno rivelato che una delle vittime comparirebbe in un’indagine sulla pianificazione di un colpo contro un parente del boss malavitoso Ismail Abdo.

