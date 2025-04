In corso operazione della polizia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati esplosi colpi di pistola nei pressi di un barbiere

Sarebbe di almeno 3 vittime il primo bilancio della sparatoria avvenuta nella cittadina universitaria svedese di Uppsala. Lo scrive il Gotesborg Posten. Altre testate come Expressen parlano generalmente di “diversi morti”. Secondo quanto riferito, la sparatoria è avvenuta nei pressi di piazza Vaksala, nel centro della città. Testimoni hanno raccontato all’Aftonbladet di aver udito almeno cinque o sei spari che, secondo una prima ricostruzione, provenivano dall’interno di un salone da parrucchiere.

Secondo le informazioni fornite al quotidiano Aftonbladet, la polizia sta inseguendo il presunto autore della sparatoria nel centro di Uppsala, in Svezia, che si è allontanato dalla scena a bordo di uno scooter elettrico. Anche un elicottero della polizia sta sorvolando la zona.

BREAKING 🔶

Multiple people were gunned down in a public square in Uppsala, Sweden.

Active situation. pic.twitter.com/LLYz9MTcHy

— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) April 29, 2025