Milano, 30 apr. (LaPresse) – Un incendio è scoppiato in un hotel di 6 piani nel quartiere Burrabazar di Calcutta, uno dei più antichi e trafficati. Almeno 15 persone sono morte. La maggior parte di loro è morta per soffocamento, mentre una persona è morta dopo essersi buttata dall’edificio nel tentativo di sfuggire alle fiamme. L’incendio è divampato intorno alle 19.30 (le 15 di ieri in Italia) presso il Rituraj Hotel, situato in Madanmohan Street. Dieci autopompe sono state inviate sul posto e l’incendio è stato domato intorno all’1 (le 21.30 in Italia). Secondo la polizia, la maggior parte delle persone uccise nell’incendio erano ospiti che sono rimasti intrappolati nell’albergo. Lo riportano i media locali. “È stata istituita una squadra speciale per indagare sulla causa dell’incendio e verificare le misure di sicurezza in atto. L’indagine esaminerà anche le difficoltà incontrate dagli ospiti durante l’evacuazione dall’edificio”, ha detto ai giornalisti il commissario di polizia Manoj Kumar Verma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata