Il rogo scoppiato nei pressi di un grande mercato cittadino

Mercoledì mattina un enorme incendio è scoppiato nella capitale georgiana, Tbilisi, vicino al mercato della stazione ferroviaria. Secondo i servizi di emergenza, l’incendio si è esteso su 15mila metri quadrati e per domarlo è stato necessario l’intervento di 150 vigili del fuoco.

Tutti gli ospedali situati vicino alla stazione ferroviaria sono stati evacuati, compreso un centro cardiologico che ha segnalato il rischio di esplosioni nel suo impianto di stoccaggio dell’ossigeno. Non sono stati segnalati feriti o vittime. Il ministero dell’Interno georgiano ha avviato un’indagine per identificare le cause dell’incendio. Nel mercato si trovavano centinaia di piccoli negozi.

