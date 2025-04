Il ministro degli Esteri a margine del congresso del Ppe a Valencia

“Non credo che dovremmo uscire dalla Corte Penale Internazionale. Un conto è fare delle osservazioni, un altro è uscire. Però l’adesione è libera, quindi se uno vuole uscire può uscire”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del congresso del Ppe a Valencia, in merito alla decisione dell’Ungheria di uscire dalla Cpi. Il vicepremier ha anche commentato le parole del leader leghista Matteo Salvini, che ha definito quella del governo di Viktor Orban una scelta di “giustizia e libertà”: “Quella di Matteo Salvini è una sua opinione, io non devo commentare le opinioni di tutti”, “io ho opinioni differenti” e credo che l’Italia debba “rimanere nella Cpi”, ha affermato.

