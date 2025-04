Le vittime sarebbero studentesse

Negli Usa un’auto si è schiantata contro un edificio in Illinois lunedì pomeriggio, poco fuori Springfield, uccidendo quattro giovani e ferendone diversi altri durante un programma doposcuola. Lo ha riferito la polizia di stato dell’Illinois.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 15.20 per un veicolo che si è schiantato contro un edificio, attraversandolo e investendo mortalmente 4 vittime con un’età compresa tra i 4 e i 18 anni. Si tratterebbe di “studentesse”, secondo quanto riferito dal medico legale, le cui identità saranno divulgate dopo che i familiari saranno stati avvisati. Diverse altre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale.

