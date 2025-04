Al singolare torneo di fingerhakeln partecipano solo gli uomini

Uomini in pantaloni corti di pelle e bretelle ricamate hanno rischiato di slogarsi le dita domenica 27 aprile mentre si contendevano il primo premio al campionato tedesco di ‘fingerhakeln’, o lotta con le dita.

Circa 180 concorrenti hanno partecipato al 64° campionato tedesco a Pang, a circa un’ora di macchina a sud-ovest di Monaco.

Si ritiene che la lotta con le dita, popolare nella regione alpina tedesca e nella vicina Austria, sia nata come modo per risolvere le dispute. Le prime rappresentazioni di questo sport risalgono al XIX secolo. Durante il campionato i partecipanti indossavano l’abito tradizionale bavarese noto come tracht. Due concorrenti si siedono ai lati opposti di un tavolo e ciascuno aggancia un dito, di solito il medio, attraverso un piccolo anello di cuoio. Non appena un arbitro dà il via, ogni concorrente cerca di tirare l’altro attraverso il tavolo con rapidità.

Il tutto dura di solito pochi secondi e le dita slogate sono frequenti. Il vincitore passa al turno successivo. Per consuetudine, partecipano solo gli uomini. Oggi il fingerhakeln è altamente organizzato e segue regole rigorose, a partire da misure esattamente definite sia per il tavolo che per l’anello di cuoio.

Nel campionato di Pang, ci sono stati diversi vincitori in diverse categorie di peso e di età.

