Folle di fedeli in piazza nel giorno dei funerali del Pontefice

Una folla di fedeli si è radunata sabato nelle strade a Buenos Aires per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, nel giorno dei funerali in Vaticano. Tantissime le immagini di Bergoglio nella iconica Plaza de Mayo, davanti alla Cattedrale di Buenos Aires. Centinaia di persone hanno partecipato alla veglia e alla messa nella capitale argentina. Alla cerimonia, che ha coinciso con i funerali celebrati in Piazza San Pietro, hanno partecipato 300 sacerdoti provenienti da tutta l’Argentina, riuniti dall’arcivescovo di Buenos Aires, monsignor Jorge García Cuerva. Molti di coloro che sono venuti nella iconica cattedrale hanno ricordato Francesco, affettuosamente chiamato da molti ‘padre Jorge’, come paladino degli umili e difensore dei poveri e dei loro bisogni.

