L'incendio si è propagato per oltre 60 km quadrati nell'area di New York

A Pine Barrens, nel New Jersey, un ragazzo di 19 anni ha dato fuoco a dei pallet di legno e non è riuscito a spegnerli, provocando un incendio che si è propagato rapidamente e il cui fumo ha compromesso la qualità dell’aria nell’area di New York. L’incendio si è propogato su una superficie di oltre 60 km quadrati. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di incendio doloso aggravato e incendio doloso.

