La strage mentre si parla dell’accordo di pace. Trump si dice convinto di avere un’intesa con Mosca sul cessate il fuoco

La Crimea resta al centro delle tensioni tra Russia e Ucraina e scatena un duro attacco del presidente americano Donald Trump nei confronti di Volodymyr Zelensky. Secondo Trump, il leader ucraino ostacolerebbe i negoziati di pace insistendo nel rifiutare il riconoscimento dell’occupazione russa della penisola.

In un post su Truth Social, Trump ha accusato Zelensky di “prolungare lo sterminio” con la sua posizione sulla Crimea, sostenendo che “la penisola è stata persa anni fa” e “non è nemmeno un punto di discussione”. Le sue parole arrivano dopo indiscrezioni su una presunta “proposta finale” avanzata da Washington a Mosca e Kiev, che includerebbe concessioni territoriali e la rinuncia dell’Ucraina all’ingresso nella Nato. Kiev, da parte sua, ha fatto sapere che un’eventuale esclusione dall’Alleanza atlantica richiederebbe “garanzie di sicurezza vincolanti, sufficientemente forti da scoraggiare future aggressioni e garantire una pace duratura”. La situazione sul campo resta critica: proseguono gli scambi di accuse tra Mosca e Kiev e gli attacchi a obiettivi civili.

Trump: “Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia, con Zelensky è più difficile”

“Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia”, per porre fine alla guerra in Ucraina, “dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky ma finora è stato più difficile”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. E continua attaccando il presidente ucraino: “Pensavo che fosse più facile trattare con lui. Ma va bene. Va bene, ma penso che abbiamo un accordo con entrambi”.

Esplosioni a Kiev, morti e feriti

Una serie di esplosioni si è verificata a Kiev nella notte intorno all’una locale, mezzanotte in Italia. Il bilancio provvisorio dell’attacco russo sulla capitale ucraina è di 9 morti e 63 feriti, tra cui 6 bambini e una donna incinta, come riporta Ukrinform. Nell’attacco, l’esercito di Mosca ha usato droni e missili balistici, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione militare di Kiev.

L’Amministrazione militare della città di Kiev ha riferito sul suo canale Telegram che la Russia ha colpito Kiev con droni e missili balistici. Almeno 42 persone sono state ricoverate in ospedale, stando a quanto riferito dal Servizio di emergenza statale ucraino. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino a questa mattina presto per trovare i corpi sotto le macerie. Sono stati segnalati incendi in diversi edifici residenziali, ha fatto sapere Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città. L’attacco, iniziato intorno all’1 di notte, ha colpito almeno quattro quartieri di Kiev. Nel distretto di Sviatoshynkskyi, è scoppiato un incendio in un edificio residenziale danneggiato nell’attacco. L’Associated Press ha visto le squadre di soccorso estrarre le persone intrappolate sotto le macerie dell’edificio e portare via i cadaveri.

Kiev: “Azioni Putin dimostrano che vuole guerra”

“Putin dimostra con le sue azioni, non con le parole, di non rispettare alcuno sforzo di pace e di voler solo continuare la guerra. La debolezza e le concessioni non fermeranno il suo terrore e la sua aggressione. Solo la forza e la pressione lo faranno”. Lo scrive sui social il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, dopo l’attacco russo di questa notte su Kiev. “La Russia – sottolinea – ha lanciato un massiccio attacco con missili e droni contro l’Ucraina, prendendo di mira i civili a Kiev e in altre zone. Le richieste massimaliste russe di ieri all’Ucraina di ritirarsi dalle sue regioni, unite a questi attacchi brutali, dimostrano che l’ostacolo alla pace è la Russia, non l’Ucraina. È a Mosca, non a Kiev, che bisogna fare pressione. La capitale dell’Ucraina ha vissuto una notte particolarmente orribile e rumorosa. Al momento, 9 civili sono stati uccisi a Kiev e oltre 70 feriti, tra cui 6 bambini”. Il ministro ricorda poi che “altre città e comunità ucraine sono state bersagliate da missili e droni russi nel cuore della notte, uccidendo e ferendo civili”.

