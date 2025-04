Tra le vittime anche donne e bambini

Almeno 28 persone – per lo più donne e bambini – sono morte in attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dal ministero della Salute di Gasa, gestito da Hamas. Almeno nove persone sono state uccise in un attacco contro una stazione di polizia nell’area settentrionale di Jabaliya, ha riportato il ministero. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira un centro di comando e controllo di Hamas e del gruppo militante della Jihad Islamica. Almeno sette persone sono state uccise, tra cui una madre e i suoi due figli, e altri due minori, in tre attacchi nella città meridionale di Khan Younis. Attacchi nella Striscia di Gaza centrale hanno ucciso sei persone, tra cui due donne e due minori. Un attacco aereo contro un’abitazione a Gaza City ha ucciso quattro minori e i loro genitori, ha ancora precisato il ministero della Salute.

