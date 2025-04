In Brasile dichiarati sette giorni di lutto nazionale

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha ricordato Papa Francesco in un breve videomessaggio in cui ha sottolineato che “è un giorno di grande tristezza, al di là della religione, per tutti coloro che fanno dell’amore la loro professione di fede”. “Francesco era il papa dell’accoglienza, ed è per questo che oggi ci siamo svegliati sentendoci un po’ orfani del suo affetto”, ha detto Lula che ha poi aggiunto: “Francesco era il Papa della pace, del dialogo, dell’unità e dell’amore per tutte le forme di vita. Ha ripetutamente messo in guardia dalla crisi climatica e dalle minacce di distruzione del pianeta, capolavoro della creazione divina”. “Sebbene oggi sia un giorno di profondo dolore, ricorderemo sempre la gioia di Papa Francesco, il sorriso che illuminava tutto e tutti. Il suo entusiasmo per la vita, il suo buon umore, il suo ottimismo e la sua passione per il calcio. Qualità che lo hanno reso il più brasiliano degli argentini”, ha concluso il presidente brasiliano.

