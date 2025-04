Foto da Instagram. Marjorie Taylor Greene assieme a Donald Trump

Il post su X ha scatenato la rabbia di molti utenti

Bufera social per la deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene, che poche ore dopo la morte di Papa Francesco ha pubblicato su X un post in cui ha scritto: “Oggi ci sono stati importanti cambiamenti nella leadership mondiale. Il male viene sconfitto dalla mano di Dio“.

Today there were major shifts in global leaderships. Evil is being defeated by the hand of God. — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 21, 2025

La parlamentare repubblicana degli Stati Uniti non ha fornito dettagli per chiarire a cosa si riferisse, ma il post ha scatenato la rabbia di molti utenti, che hanno interpretato le sue parole come se stesse esultando per la morte del Pontefice.

Marjorie Taylor Greene, chi è la deputata repubblicana

Classe 1957, Marjorie Taylor Greene, è una deputata repubblicana eletta alla Camera dei rappresentanti per lo Stato della Georgia dal 2021. Greene, politica e imprenditrice, è nota per aver dato credito alle teorie del complotto sostenute dal gruppo QAnon, composto per lo più da estremisti di destra americani.

